Diplom-Geologe spricht über Naturkatastrophen

See- und Erdbeben, Tsunamis, massive Waldbrände, Überschwemmungen, Dürren und orkanartige Stürme: All diese Vorkommnisse sind den Geologen und Klimaforschern bekannt und sie warnen auch davor. Aber was sind die Gründe dafür? Kann der Klimawandel allein diese Veränderungen erklären? Warum schlägt die Natur so gnadenlos zu?

Zu diesen großen und brisanten Fragen bezieht der bekannte Diplom-Geologe Martin Ernst am Samstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr in der Mehrzeckhalle Erolzheim Stellung. Mit seinem Fachwissen werde er das Thema sowohl wissenschaftlich als auch aus biblischer Sicht für jedermann verständlich beleuchten, teilt die Christliche Gemeinde Erolzheim mit.

Martin Ernst ist Wissenschaftler, Redner sowie erfolgreicher Buchautor. Er hat Geologie und Paläontologie studiert und in Freiburg promoviert. Sein anschaulicher Vortrag mit reich illustriertem Bildmaterial sei auch für Fachfremde sehr gut verständlich. Zusätzlich sei im Foyer der Halle eine Bibelausstellung aufgebaut, die den Weg Gottes mit Seinem Volk Israel geschichtlich gut gegliedert aufzeigt. Der Eintritt ist frei.