Gerade 70 Jahre alt geworden, aber offensichtlich motivierter denn je. Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident und EU-Kommissar Günther Oettinger machte beim traditionellen Fastendonnerstag der CDU-Illertal deutlich, dass die Lage politisch und wirtschaftlich ernst sei, dass Deutschland aber durchaus das Potenzial habe, dieses Tal wieder zu verlassen.

Oettinger outete sich vor der gut gefüllten Erolzheimer Mehrzweckhalle zum wiederholten Mal als glühender Europäer. Nur so könne man dem Verbrecher Putin und den Ansprüchen Chinas und den USA widerstehen.

Zumal Deutschland das einzige Land von 22 führenden Wirtschaftsnationen sei, dessen Wirtschaft schrumpfe und in der Rezession bereits angekommen sei.

Zudem drohe ein massiver Stellenabbau wie etwa bei ZF in Friedrichshafen, bei SAP oder bei Bosch. Dies seien Indikatoren, die ein düsteres Bild zeichnen, wenn man nicht reagiere.

Diese Probleme sieht Oettinger

„Es ist Schluss mit lustig, die Lage ist bitterernst“, sagte Oettinger und redete den Anwesenden ins Gewissen. Man müsse nicht mehr über Homeoffice, Gendern oder Cannabis debattieren, sondern die Probleme beim Namen nennen und anpacken.

Bundeskanzler Scholz müsste der Bevölkerung dies erklären, tue er aber nicht. „Die Menschen haben Angst vor Wohlstandverlust und unkontrollierter Migration. Das treibt sie auch zunehmend in die Hände der rechten Parteien.“

Das sei nicht nur in Deutschland so, wenn man etwa nach Frankreich, Ungarn, die Niederlande oder andere Länder schaue, beobachte man eine ähnliche Entwicklung. Der rechte Rand sei längst kein Rand mehr, sondern sei eine real existierende Gefahr.

Auch Absage des Aschermittwochs in Biberach ist Thema

Gerade auch die Ereignisse in Biberach am Aschermittwoch hätten gezeigt, dass sich die Gesellschaft verändere und Chaoten zusehends Gehör finden. Er verurteile dies auf das Schärfste, Veranstaltungen müssten in einer Demokratie stattfinden können.

Dies hatten schon der Gastgeber und CDU-Kreisvorsitzende Josef Rief und der CDU-Europaabgeordnete Norbert Lins deutlich gemacht. Beide nahmen aber auch die Landwirte in Schutz.

Die seien zu ganz großen Teilen nicht verantwortlich für die Vorkommnisse vor der Biberacher Stadthalle.

Wahlen in Europa und USA

Oettinger warb deshalb dafür, bei den anstehenden Wahlen sich dagegen zu wenden und für die CDU, die Partei der Mitte zu kämpfen. Für ihn sei neben der Europawahl insbesondere die US-Wahl am 5. November entscheidend, wie sich die Welt entwickle.

Deutschland und Europa bibbere vor einem Wahlsieg des Narrenclowns Donald Trump und hoffe darauf, dass Joe Biden wiedergewählt werde.

Doch vorbereitet sei man auf Trump nicht. Europa könnte im Sandwich zwischen den USA und China erdrückt werden. „Ich sage es gern nochmal: Wir haben Potenzial, wir müssen es nur abrufen.“

Oettinger gab Verteidigungsminister Boris Pistiorius (SPD) recht, der von Kriegsertüchtigung gesprochen hatte. Man könne sich nicht auf den zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für die Verteidigung ausruhen.

Entscheidende Frage: „Demokratie oder Autokratie?“

In Zeiten von Helmut Schmidt oder Helmut Kohl lag dieser Satz jenseits der drei Prozent, bei deutlicher geringer Wirtschaftskraft und höherer Arbeitslosigkeit. Man müsse mehr tun haben, um im Kampf der Systeme zu bestehen.

„Wollen wir weiter eine funktionierende Demokratie oder eine Autokratie, wie sie Putin und andere vormachen?“ Vor dieser Entscheidung stünden Deutschland und Europa jetzt. Und genau müsse die CDU in den kommenden Monaten ansetzen und die Menschen aufklären.

Nur so könne die AfD zurückgedrängt werden. Seine Partei müsse konsequente Opposition betreiben und den Bürgern ein Angebot der Mitte machen, dass sie nicht ausschlagen können.

Für ihn persönlich sei Friedrich Merz der beste Mann für das Projekt Kanzlerschaft. Markus Söder oder Hendrik Wüst hielte er nicht für die richtige Entscheidung.

„Klar ist aber, dass alle drei besser sind als der amtierende Kanzler.“ Allerdings müsse man sich auch in der Koalitionsaussage zurückzahlten.

Ein kategorisches Nein zu den Grünen mache die SPD stark. Vorbild sei hier Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. „Ich bin überzeugt, dass die Menschen und die Demokratie alle Möglichkeiten haben, aus dem Dilemma herauszukommen, wenn man sie gemeinsam anpackt, aber man muss jetzt spätestens damit beginnen und aufwachen.“

Diskussion nach der Rede

In der anschließenden kurzen Diskussion wies Oettinger darauf hin, dass er davon ausgehe, dass das künftige Europaparlament deutlich konservativer werde als bisher. Grüne und Linke werden ihre Quittung bekommen.

In Sache Energie setzt Oettinger darauf, dass Kernfusion in den nächsten Jahren ein Thema werde. „Ich glaube nicht, dass die alten Kernkraftwerke wieder hochgefahren werden, zumal es auch die Energiebosse nicht mehr wollen.