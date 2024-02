Erolzheim

CDU begrüßt Günther Oettinger in Erolzheim

Erolzheim / Lesedauer: 1 min

Günther Oettinger spricht am politischen Fastendonnerstag in Erolzheim. (Foto: Henrik Klatte )

Die CDU-Verbände im Illertal veranstalten auch in diesem Jahr wieder ihren traditionellen politischen Fastendonnerstag am 15. Februar in der Mehrzweckhalle in Erolzheim.