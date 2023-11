BMW prallt gegen eine Hauswand

Von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt ist am Dienstag eine BMW-Fahrerin in Erolzheim. Laut Polizeibericht fuhr die 40-Jährige um kurz vor 8.30 Uhr vom Marktplatz kommend in die Biberacher Straße ein. Dort stand ein Fahrzeug an der Ampel, die Rot anzeigte. Das erkannte die 40-Jährige wohl zu spät. Die Frau lenkte nach rechts, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei fuhr sie mit ihrem BMW gegen eine blaue Tonne und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Unfall auf. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.