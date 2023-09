Ausstellung über Engagement in der Seniorenarbeit in Erolzheim

„Engagement ist so bunt wie das Leben“. Unter diesem Motto veranstalten Einrichtungen aus der Seniorenarbeit des Netzwerks Ehrenamt von Donnerstag, 28. September, bis Donnerstag, 26. Oktober, eine Ausstellung im Rathaus Erolzheim. Zur Eröffnung der Ausstellung mit Bürgermeister Jochen Ackermann, Vertretern des Netzwerks Ehrenamt und ehrenamtlich Engagierten am Donnerstag um 18 Uhr im Erolzheimer Rathaus sind alle Interessierten eingeladen.

Die Ausstellung stellt insgesamt 21 freiwillig Engagierte aus der Seniorenarbeit und ihr Tätigkeitsfeld vor. Die Gründe, weshalb sich die Ehrenamtlichen für ihre Aufgabe entschieden haben, werden dabei lebendig und sind verschieden. Doch gleichermaßen wie die Motive, die zu einem Ehrenamt führen, sind die Aufgaben und Einsatzorte der Engagierten vielfältig.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass freiwilliges Engagement für die Gesellschaft unerlässlich ist ‐ gerade auch in der Seniorenarbeit. Die Bedeutung des Ehrenamts kann dementsprechend nicht hoch genug eingeschätzt werden. Laut der Freiwilligenumfrage des Bundesfamilienministeriums engagieren sich in Deutschland rund 40 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren ehrenamtlich. In allen Altersgruppen haben in den letzten 20 Jahren die Anteile freiwillig Engagierter zugenommen. Besonders ausgeprägt ist der Anstieg bei den Seniorinnen und Senioren. Im Rahmen der Ausstellung liegen kostenlos die Begleithefte zur Mitnahme aus.