Ausgebüxte Pferde bei Erolzheim unterwegs

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Mittwoch drei freilaufende Pferde an der L 260 bei Erolzheim. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte der Besitzer diese wieder einfangen und in den Stall zurückbringen. Die waren aus unbekannten Gründen aus dem Stall in Erolzheim entwichen. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es laut Polizeimeldung nicht.