Altkleidersammlung in Erolzheim

Die DRK-Bereitschaft Erolzheim führt am kommenden Samstag, 7. Oktober in ihrer Gemeinde wieder eine Altkleidersammlung durch. Die Altkleidersäcke sollen bis 9 Uhr bei jedem Wetter gut sichtbar am Straßenrand platziert werden. Jede Straße wird angefahren. Es können Altkleidersäcke im Eingangsbereich ihres Rathauses abgeholt werden.

Da es bei den letzten Sammlungen vermehrt zu Diebstählen kam, bittet die DRK-Bereitschaft solche Vorfälle umgehend der Polizei Ochsenhausen unter 07352/202050 oder unter 01728376178 an das DRK Erolzheim melden. Außerdem sollen Anwohner Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen notieren. Wenn möglich, sollen die Säcke erst am Sammeltag bereitgestellt werden.

Sammelware ist: Bekleidung, Unterwäsche, Bett- und Haushaltswäsche, Federbetten, Schuhe jeglicher Art, Hüte, Decken, Handtücher, Handtaschen, Gürtel und weiteres. Der Zustand (gut ‐ schlecht) der Kleidung spielt keine Rolle.