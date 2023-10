Erntedankgottesdienst für Groß und Klein

Das Erntedankfest in der Christuskirche in Bad Schussenried wurde am 1. Oktober mit einem bunten Familiengottesdienst gefeiert, bei dem es gleich mehrere Highlights gab. Pfarrerin Susanne Richter hat in der mit Erntegaben geschmückten, gut besuchten Kirche einen abwechslungsreichen Gottesdienst gestaltet bei dem alle Generationen angesprochen wurden.

Kinder haben den Gottesdienstbesuchern die Erntegaben nahegebracht. Alle hörten die Geschichte der Maus Frederick, die im Sommer nicht nur Beeren und Nüsse sondern auch Sonnenstrahlen, Farben und Worte gesammelt hat. Die Gemeinde konnte die neue Assistentin der Gemeindeleitung, Frau Karin Riedmüller, und Herrn Dr. Gernot Haager als neuen Kirchengemeinderat begrüßen; beide wurden in ihre Ämter eingesetzt.

Im Vorfeld schon haben unsere Konfirmanden als Teil der Aktion „Konfis backen Brot für Die Welt“ bei der Bäckerei Usenbenz einhundert Dinkelbrote gebacken. Die Brote wurden zu Gunsten von „Brot für Die Welt“ nach dem Gottesdienst verkauft. Es kamen über vierhundert Euro Erlös und Spenden zusammen. Allen die dazu beigetragen haben danken wir herzlich.