Erntedankfest in der Wallfahrtskirche Steinhausen

Am ersten Sonntag im Oktober fand in der Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried das traditionelle Erntedankfest, mitgestaltet von Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde zum Thema „Wein und Brot“, statt. Hierbei wurde Gott für die Feld- und Obsterträge gedankt. Dieses Fest erinnert zugleich an die Abhängigkeit des Menschen von der Natur. Nach dem Gottesdienst konnten gesegnete Minibrote aus der Aktion des Verbandes Kath. Landvolk unter dem Motto „Kleine Brote ‐ große Hilfe“ gegen eine Spende mitgenommen werden. Der Erlös kommt hilfebedürftigen Kleinbauern- und Handwerkerfamilien in den Partnerschaftsprojekten des VKL in Uganda und Argentinien zugute. Der Erntealtar, der dieses Jahr wieder herrlich gestaltet wurde von Heidi Krug, Gabi Aßfalg und Team, kann zu den üblichen Öffnungszeiten angeschaut werden.

