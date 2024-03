Erneute Wendung beim Biberacher Vereinsturnier

Nach zwei Dritteln des Biberacher Vereinsturniers kam es zur erneuten Änderung der Ausgangslage. Youngster Erik Hobson verspielte seine Führung, direkt profitiert hat Topfavorit Rainer Birkenmaier, aber den größten Fortschritt machte der zuvor schon zurückgefallene Felix Funk. Man darf gespannt sein, welche Umwälzungen die Tabelle im letzten Turnierdrittel noch erfahren wird. Runde 7 dürfte diesen Freitag ein erstes Indiz liefern.

In Runde 6 trennten sich zuerst Frank Zessin und Luzia Sander im Verfolger- und Landesligaduell friedlich remis, nachdem Zessin sich zwar zunächst Vorteile erspielen konnte, Sander sich aber sicher verteidigte. Parallel dazu verschaffte sich Birkenmaier zunächst positionelle Vorteile gegen Benedikt Pfeifer, öffnete schließlich die Stellung und gewann nach einem zwischenzeitlichen Springeropfer entscheidendes Material. In einer Nachholpartie spielte zum Abschluß der Runde Funk gegen Hobson voll auf Angriff und machte deutlich, daß er seine letzte Chance, im Titelrennen zu bleiben, nutzen wollte. Der Druck auf Hobson nahm Zug um Zug zu und nach einem Figurenopfer von Funk brach Hobsons Verteidigung schließlich zusammen. Als Nutznießer der anderen Ergebnisse gelang Funk damit der Aufstieg zum ersten Verfolger von Birkenmaier.

In der Tabelle führt nun wieder Birkenmaier mit fünf von sechs Punkten, direkt dahinter lauert jetzt aber Funk (4,5/6). Mit einem kampflosen Punkt setzte sich Luca Sörgel an Position 3 und liegt punktgleich direkt vor Zessin und Sander (alle 4/6). Hobson (3,5/5) fiel erst einmal zurück, hat aber immer noch eine Nachholpartie gegen Roshan Hama Karim ausstehend. Gewinnt er diese, würde er mit Funk zumindest gleichziehen.

In Runde 7 muß Birkenmaier seine knappe Führung gegen Sander verteidigen. Hobson muß sich gegen Zessin beweisen. Nutznießer dieser Runde könnten wieder Funk und Sörgel sein, die als Favoriten in ihre Partien gehen und bei Siegen weiter Boden gutmachen könnten. Die Runde wird am Freitag, 22. März, ab 19 Uhr in den Vereinsräumen im Untergeschoß des TG-Vereinsheims in der Adenauerallee 11 in Biberach ausgetragen. Die Partien des Abends lauten im Einzelnen: Birkenmaier - Sander, Zessin - Hobson, Funk - Engert und Hama Karim - Sörgel. Benedikt Pfeifer ist spielfrei.