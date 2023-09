Erlös aus Kräuterbüschel–Verkauf kommt DRK–Tafel zugute

Der katholische Frauenbund der Seelsorgeeinheit Bad Schussenried hat an die Tafel Bad Schussenried jetzt 700 Euro übergeben. Die Frauen haben an Mariä Himmelfahrt selbst gefertigte Kräuterbüschel an die Gottesdienstbesucher verkauft und den Erlös daraus an die Einrichtung des DRK–Kreisverbands Biberach gespendet. Mit der Spende leistet der Frauenbund einen Beitrag für das regionale Hilfsangebot, das nach wie vor eine hohe Zahl an Kundinnen und Kunden mit Grundnahrungsmitteln unterstützt.

