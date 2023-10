VR-Bank stellt neuen Defibrillator für Erlenmoos zur Verfügung

Die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal hat den Bürgern aus Erlenmoos einen neuen öffentlich zugänglichen Automatisierten Externen Defibrillator (AED) zur Verfügung gestellt. Die VR-Bank kaufte in Kooperation mit Manfred Rommel vom DRK-Kreisverband Biberach einen neuen AED, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Der Defibrillator wurde im SB-Eingangsbereich der ehemaligen Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal, Raiffeisenweg 5, angebracht. Damit ist er rund um die Uhr zugänglich. Im Ernstfall rette ein Defibrillator Leben, heißt es in der Mitteilung weiter: Bei einem plötzlichen Herzstillstand werde kein Blut und folglich kein Sauerstoff mehr zu den Organen gepumpt. Bereits nach drei Minuten könne es zu Hirn oder Organschädigungen von kommen. Daher komme es auf schnelle Hilfe an. Ein Defibrillator kann auch von medizinischen Laien angewendet werden, da das Gerät selbsterklärend ist. Es analysiert, ob ein defibrillierbarer Rhythmus, das heißt Kammerflattern oder -flimmern, gegeben ist und gibt an, ob ein Elektroschock notwendig ist oder nicht. Danach leitet er den oder die Hilfeleistende durch die Wiederbelebung