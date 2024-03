Saubachkomede zeigt „Weltberühmt in Oberschwaben“

Der Fanfarenzug Edenbachen lädt ein zum Comedy-Abend am Samstag, 23. März, um 20 Uhr im Gemeindesaal in Erlenmoos mit den vier Komikern der Saubachkomede. Mit ihrem Programm „Weltberühmt in Oberschwaben“ schlägt die Saubachkomede laut Ankündigung ein neues Kapitel in ihrem Bestehen auf. Mit brandneuen und bewährten Sketchen in neuem Gewand wagen die vier Komödianten vom Saubach den Neustart. Man darf gespannt sein. Die Liebe zur Heimat ist der im Südwesten wohlbekannten Comedy-Gruppe in jedem Stück anzusehen. Was Land und Leute so umtreibt ist der Nährboden, aus dem die Saubachkomede sich lustvoll bedient.

Originelle Lieder runden das Programm der Saubachkomede ab. Die Themen sind vielfältig. Zum Beispiel über eine unterschätzte Zivilisationskrankheit: Dem Männerschnupfen! Sogar vor der Hochkultur schreckt das Ensemble nicht zurück. Sie entführen als die vier Tenöre und ihrer Kanzone über die Elektromobilität in die wunderbare Welt der Oper und zeigen, wie die Saubachkomede diese interpretiert.

Karten für die Veranstaltung gibt es noch in folgenden Vorverkaufsstellen: Ox-Line Ochsenhausen, Bäckerei/Restaurant „Der Ruf“ in Erlenmoos, und telefonisch beim Vorsitzenden des Fanfarenzuges Edenbachen unter der Telefonnummer 0152/04869615. Etwaige Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.