Neues Rathaus überrascht mit außergewöhnlichen Details

Die Gemeindeverwaltung in Erlenmoos hat die Arbeit im neuen Rathaus aufgenommen. Hinter Bürgermeister Marcus Schmid und seinem Team liegt eine besonders arbeitsreiche Zeit. Wie es noch vor einer Woche dort ausgesehen hat.

Vor dem ehemaligen Ochsen stehen ein Umzugslaster und mehrere Transporter von Handwerksbetrieben. Noch ist es sehr ungewohnt, sich dem imposanten Gebäude von Westen her zu nähern. Über eine moderne Betontreppe im Nebengebäude gelangt man ins erste Obergeschoss, wo sich die Gemeindeverwaltung befindet. Auf dem Flur und in den Büroräumen stehen Kartons und Leitern, Umzugshelfer rollen große Kästen aus Spanplatten in die dafür vorgesehenen Räume.

Knapp eine Woche vor Aufnahme des Betriebs haben der Bürgermeister und sein Team noch einiges vor sich: Rund 400 Kartons, viele Kunststoffboxen sowie 20 Rollwägen mit Ordnern müssen in Regale, Schränke und Schubladen geräumt werden.

Funktionales wird zu Dekorativem

Jeder, der schon einmal einen Altbau bezogen hat, weiß: Manche Dinge sind vorgegeben, man muss sich mit ihnen arrangieren. Das ist im denkmalgeschützten ehemaligen Gasthaus Ochsen nicht anders. Die alte Gebäudestruktur sollte erhalten und sichtbar bleiben. Deshalb entdeckt man an vielen Stellen außergewöhnliche Details. So endet im Vorzimmer des Bürgermeisters eine Holztreppe an der Decke. Sie führte ursprünglich zum Dachboden und hat eine neue Funktion als dekoratives Regal erhalten. Im Raum daneben wurde die neu eingezogene Wand unterbrochen und eine Glasscheibe vor eine Metallsäule gesetzt — einst stützte sie die Decke des Tanzsaales, nun ist sie ein Blickfang und die Glasscheibe versorgt den Flur mit zusätzlichem Tageslicht.

Arbeiten im Denkmal

Doch manchmal steckt der Teufel im Detail. „Hier müssen wir noch etwas nachbessern und einen Teil der Scheibe mit Folie bekleben“, erklärt Schmid. Zu groß ist die Gefahr, dass Besucher den direkten Weg durch die Glasscheibe wählen.

Schmid bezieht das einzige Zimmer im Haus mit Stuck und Fries an der Decke. Hier ist auch der originale Dielenboden erhalten geblieben. „Ich werde mich wohl daran gewöhnen müssen, dass mein Bürostuhl nicht ganz so geschmeidig rollt, wie in einem Neubau“, erzählt er und lacht. In seinem Zimmer verbindet sich — wie im gesamten Gebäude — Alt und Neu auf eine sehr ästhetische Art und Weise. Selbst modernste Technik, wie die Fußbodenheizung oder ein automatisiertes Schließsystem, ist integriert, ohne die Gesamtoptik zu beeinträchtigen.

Auch bei der Einrichtung mussten immer wieder Lösungen für Fragen gefunden werden, die sich in Neubauten erst gar nicht stellen. Etwa im Sitzungssaal im offenen Dachgeschoss: Wie platziert man Tische, wenn sich mitten im Raum ein Stützbalken befindet und wohin projiziert man Präsentationen, wenn sich die einzige senkrechte Wand hinter dem ehemaligen Kamin befindet? Auch über den 4. September hinaus werden im Gebäude noch Handwerker zu sehen sein, so ist zum Beispiel das Treppengeländer noch ein Provisorium.

Ein lebendiger Ort

Im Rathaus in Erlenmoos wird das Licht auch nach den offiziellen Geschäftszeiten nicht ausgehen — zumindest am Donnerstag und Freitag. Denn dann ist das Café Ruf im Erdgeschoss auch abends geöffnet. Gäste können sich hier auf ein Glas Wein treffen oder zum Essen verabreden.

Zudem ist schon jetzt abzusehen, dass der „Bürgersaal“ regen Anklang finden wird. Die ehemalige Gaststube dient nun als Trauzimmer und kann für Feiern gemietet werden. Wenn der Raum frei ist, nutzt ihn das Café und Restaurant Ruf mit.

Marcus Schmid freut sich auf die offizielle Einweihung im Oktober. Lediglich einen Wunsch hat er: „Alle sprechen vom Ochsen. Es wäre schön, wenn sich daneben auch Begriffe wie Gemeindezentrum oder neue Dorfmitte etablieren, die ausdrücken, dass es ein lebendiger Ort für alle Bürger ist.“