Mit Rettungswagen zusammengestoßen und abgehauen

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Dienstag bei Erlenmoos. Wie die Polizei berichtet, war um 15.45 Uhr ein Rettungswagen des DRK auf einer Einsatzfahrt von Erlenmoos nach Eichbühl unterwegs. Als die 21-jährige Fahrerin des Mercedes Vito auf der L 301 kurz nach Ortsende Erlenmoos fuhr, kam ihr ein größeres Fahrzeug entgegen. Wie die 21-Jährige gegenüber der Polizei angab, fuhr das unbekannte Fahrzeug offenbar zu weit in der Fahrbahnmitte. Dabei kam es zum seitlichen Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Am Mercedes wurde der linke Außenspiegel beschädigt, das am Unfall beteiligte Fahrzeug fuhr allerdings weiter. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf und sucht nun nach dem flüchtigen größeren Fahrzeug. Das größere Fahrzeug oder Wohnmobil mit heller Lackierung müsste an der linken Fahrzeugseite oder am linken Außenspiegel beschädigt sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden am DRK-Fahrzeug auf etwa 3000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 entgegen.