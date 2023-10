Fanfarenzug Edenbachen feiert 40. Geburtstag

Was mit der launigen Idee einiger Jugendlicher und jungen Erwachsenen begann, feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen: der Fanfarenzug Edenbachen.

Der Fanfarenzug Edenbachen blickt zurück auf 40 bewegte Jahre. Mit seinen aktiven Mitgliedern, deren Zahl sich seit Jahren konstant hält, ist der Verein aus dem Ortsgeschehen inzwischen nicht mehr wegzudenken. Faschingsveranstaltungen, Maibaumhocketen, Herbstfeste und vieles mehr sind fester Bestandteil im Jahreslauf der Ortschaft und der Gemeinde, berichtet der Fanfarenzug in seiner Pressemitteilung.

Das von den Mitgliedern sanierte und renovierte Vereinsheim ‐ früher war es die örtliche Käserei ‐ ist zentraler Treffpunkt im Ort, gibt es doch seit Jahren schon keine Gastronomie mehr. Doch auch über die Gemeindegrenzen hinaus ist der Verein hauptsächlich in der Fasnetszeit aber auch im weiteren Jahreslauf bei vielen Terminen präsent.

Um die vergangenen 40 Jahre gebührend zu feiern, lädt der Verein am Samstag, 21. Oktober, zu seiner Jubiläumsveranstaltung zum 40-jährigen Bestehen im Gemeindesaal in Erlenmoos ein. Die Verantwortlichen haben sich ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein einfallen lassen. Beginn ist um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie einem Kinderprogramm unter dem Motto: „Spiel, Spaß und gute Laune mit Hüpfburg und verschiedenen Spielstationen“. Ab 17 Uhr werden die anwesenden Fanfarenzüge gemeinsam auf dem Freigelände hinter dem Gemeindesaal aufspielen. Um 18.30 Uhr wird der offizielle Teil mit einer kurzen Festansprache sowie einem Grußwort des Bürgermeisters und Ehrungen folgen. Ab 19 Uhr findet dann ein bunter Abend mit Einlagen der anwesenden Fanfarenzüge, 80er-Jahre-Bar, Candy-Shop, Weinlaube, Verpflegungsständen und der ein oder anderen Überraschung statt. „Man darf gespannt sein“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wer nun Lust auf ein unterhaltsame Stunden hat, ist zur Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist frei.