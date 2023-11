Fahrer verliert Kontrolle und kippt mit Auto um

Ein Autofahrer hat am Mittwoch die Kontrolle über sein Auto verloren, das in Folge auf dem Dach liegen blieb. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Mercedes wegen auf der B 312 von Erlenmoos in Richtung Edenbachen. Kurz vor Edenbachen stockte der Verkehr. Der Mann bremste stark und verlor die Kontrolle über sein Auto, so die Polizei. Der Mercedes geriet nach rechts in eine Böschung. Danach kippte das Auto um und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto war jedoch Schrott. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass beide Hinterreifen über keinerlei Profil mehr verfügten. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.