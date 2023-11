Einbrecher erbeutet Geld und Schmuck

Bei einem Einbruch am Mittwoch in Erlenmoos hat ein Unbekannter Geld und Schmuck erbeutet. Dies teilt die Polizei mit. In den Nachmittagsstunden stellte ein Bewohner in der Erolzheimer Straße fest, dass ein Unbekannter in sein Haus eingebrochen war. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Täter zwischen 9.45 Uhr und 13 Uhr ein Fenster im Untergeschoss des Hauses eingeschlagen. Anschließend entriegelte er das Kellerfenster und stieg ein. In allen Räumen suchte er nach Brauchbarem. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Zu seiner Beute machte er Geld und Schmuck. Damit flüchtete der Unbekannte. Der Einbrecher ließ Spuren am Tatort zurück, die von Spezialisten der Polizei gesichert wurden. Die Kriminalpolizei Biberach nahm die Ermittlungen auf.