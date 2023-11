Erlenmoos

Damit die Kinder ausgiebig toben können

Erlenmoos / Lesedauer: 3 min

Unübersichtlich und wenige Spielmöglichkeiten bietet der Außenbereich des Kindergartens Wuselnest in Erlenmoos. Daher stimmte der Rat für eine Neugestaltung. (Foto: Landschaftsarchitektur Kappler )

Zu uneinsichtig, zu marode, zu hoch: Weil die Außenanlage des Kindergartens Wuselnest in Erlenmoos in die Jahre gekommen ist und inzwischen nur wenige Spielmöglichkeiten bietet, soll sie komplett neu gestaltet werden. Dem hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Veröffentlicht: 18.11.2023, 12:06 Von: Mesale Tolu