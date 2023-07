Erkundung unserer Heimatstadt Ochsenhausen

Erneut neigt sich auch im Kinder– und Familienzentrum Ochsenhausen ein Kindergartenjahr dem Ende zu. Besonders spannend war es für die Vorschulkinder, die hier im städtischen Kindergarten „Maxikinder“ genannt werden, denn die letzten Wochen und Monate im Kindergarten sind stets ein Highlight der Kindergartenlaufbahn.

In diesem Jahr stand dabei das Thema „Unsere Stadt Ochsenhausen“ im Mittelpunkt. Ein ganz besonderer Tag war hierbei die Fahrt mit dem Öchsle. Doch es gab noch mehr Höhepunkte: eine spannende Stadtführung mit Frau Baur, die Schulhausrallye in der Grundschule, der traditionelle Schulranzen– und Schultütentag mit Präsentation auf dem Laufsteg und die lang ersehnte Übernachtung im Kindergarten. Der Übernachtungsabend begann mit einer Schatzsuche quer durch Ochsenhausen, denn Role und Roli besuchten die Kinder im Kindergarten und berichteten vom verloren gegangenen Schatz. Die Kinder machten sich sofort auf den Weg, fischten im Ochsenbrunnen nach den Teilen des Ochsenhauser Wappens, fuhren am Öchslebahnhof mit der Draisine, lösten die Tanzrätsel der Bäuerinnen am Gasthaus Adler und bewältigten den Hindernisparcours am Kloster. Zum Glück konnte der Schatz gefunden und Role und Roli somit geholfen werden. Als Dank bekamen die Kinder auch ein Geschenk aus der Schatzkiste. Bestimmt träumten die Kinder in der Nacht von all den Abenteuern und am nächsten Morgen wurden die Eltern zum gemeinsamen Frühstück willkommen geheißen. Dort überreichten die Maxikinder ihr Abschiedsgeschenk für den Kindergarten: eine große Vogelvilla für den Garten.

Am letzten Kindergartentag erwartete die Vorschulkinder dann noch das Hinausschaukeln im hohen Bogen aus der Gruppe sowie der Sprung mit dem Trampolin über die Türschwelle des Familienzentrums fast bis hinüber zur Schule… Ein neuer spannender Lebensabschnitt wartet dort auf die Kinder!