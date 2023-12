Einen Tag lang ländlicher Weihnachtsmarkt in Erisdorf

Die Dorfgemeinschaft Erisdorf lädt zu ihrem 26. ländliche Weihnachtsmarkt in Erisdorf am Samstag, 16. Dezember, von 11 bis 19 Uhr ein. Zu finden ist er am Dorfplatz und beim Feuerwehrhaus. Das Angebot kann sich mit seiner Vielfalt und Ausgewogenheit sehen lassen. Sowohl kulinarisch als auch, wenn es um Geschenke, Mitbringsel und Dekoration für die heimelige Zeit geht, heißt es in der Pressemitteilung. Und selbstverständlich gibt es auch wieder einen Christbaumverkauf beim Eingang des Marktes oder die Bäume können direkt auf der Plantage gekauft werden.

Etwa 25 Marktbeschicker haben ihre Teilnahme bestätigt. Die Besucher dürfen sich freuen auf Trinkschokolade, Leberkäse, Kartoffelspieße, Maultaschensuppe, die Tombola vom Ortschaftsrat, Gestricktes, Gefilztes, Glühwein, Marmelade, Honig, Mützen, Puppenkleider, Dekoration aus Treibholz, Kinderlederschuhe, Weihnachtskarten, Bredla, verzierte Kerzen, Deko und Schalen aus Holz, Liköre und Krippen.

Die Besucher aus Nah und Fern lieben den Erisdorfer Markt wegen des vielseitigen Angebots und der kuscheligen, heimeligen Atmosphäre im Rund der Stände auf dem liebevoll dekorierten Marktplatz, heißt es weiter. Gegen 14.30 Uhr besucht der Nikolaus den Markt und wird dabei musikalisch von den Jungmusikanten vom Musikverein Erisdorf begleitet. Auch der Chor „Dream and Harmony“ hat am Nachmittag seinen Auftritt.

Um 19 Uhr endet das Markttreiben offiziell an diesem Tag, doch im beheizten Feuerwehrgerätehaus darf beim gemütlichen Ausklang gerne noch weiter verweilt werden, so die Gemeinde.