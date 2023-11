Erfolgreichstes Jahr der Vereinsgeschichte des TC Tannheim

Mit drei Meistertiteln in der abgelaufenen Verbandsrunde 2023, hat der TC Tannheim das erfolgreichste Jahr seiner 44-jährigen Vereinsgeschichte erlebt. Mit der Meisterschaft besiegelten die Damen 30 den Aufstieg in die Bezirksstaffel, die Herren 40 den Aufstieg in die Verbandsliga und die Herren 50 den Aufstieg in die Staffelliga. Alle Mannschaften errangen ungeschlagen den Meistertitel in ihrer jeweiligen Staffel. Erstmalig stellt der TC Tannheim auch eine Mannschaft auf Verbandsebene.

Zum tollen sportlichen Erfolg wurde dieses Jahr außerdem die Außenfassade des Clubheims renoviert. Hier wurde der Verein finanziell durch einen Gewinn beim Adventskalender von der „VR-Förder Aktion“ der Volks- und Raiffeisenbank Laupheim-Illertal, sowie durch eine Beteiligung der Gemeinde unterstützt. Auch in der Dorfgemeinschaft engagierte man sich mit mehreren Verkaufsaktionen am Tannheimer Wochenmarkt. Im nächsten Jahr stehen weitere Projekte an, wie unter anderem die Renovierung der Innenräume des Clubheims. Alle Mitglieder blicken motiviert und positiv in die neue Saison.