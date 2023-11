Erfolgreiches Wochenende für Volleyballer

Am vergangenen Wochenende spielten alle aktiven Mannschaften des TSV Laupheim, Abteilung Volleyball, auswärts. Den Anfang machten die Herren am Samstag, 4. November, in den Hallen des VfB Ulm 2. Nach einem schwachen Anfang und einer Niederlage im ersten Satz, konnten sich die Laupheimer steigern und den zweiten und dritten Satz für sich entscheiden. Im fünften Satz zeigten sich die TSVler erstmals mit guten Aufschlägen, einer guten Passverteilung des Zuspielers Hannes Junginger und einer besseren Blockarbeit, weswegen die Volleyballer trotz mehreren Schwierigkeiten das Spiel insgesamt mit 3:2 für sich entschieden und sich zwei Punkte in der Tabelle sichern konnten.

Am Sonntag, 5. November, fuhren beide Damenmannschaften auswärts zur SG Volley Alb/Brenztal. Die Damen 1 des TSV Laupheim trafen dort auf die zweite, die Damen 2 auf die fünfte Mannschaft des Vereins. Die erste Damenmannschaft des TSV zeigte eine souveräne Teamleistung, wobei sie jeweils in der Satzmitte Vorsprünge aufbauten, die sie bis zum Ende halten konnten und so auch das Spiel insgesamt 3:0 für sich entschieden und sich drei Punkte in der Tabelle sicherten.

Die Damen 2 des TSV Laupheim hatten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle und sicherten sich zuerst mit guten Aufschlägen und Konzentration in der Abwehr den Sieg mit 3:0. Durch einen administrativen Fehler mussten die Damen das Spiel allerdings mit 0:3 an die SG Volley Alb/Brenztal 5 angeben.