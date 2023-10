Erfolgreiches Wochenende für Riedlinger Schwimmer

Beim 42. Ravensburger Sprintpokal waren am 7. Und 8. Oktober insgesamt 324 Schwimmer aus 21 Vereinen aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz im Ravensburger Hallenbad am Start.

Als letzte Möglichkeit, zusätzliche Pflichtzeiten für die Baden-Württemberigschen Kurzbahnmeisterschaften zu knacken, stellten sich 14 Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Riedlingen der Herausforderung. Darunter auch die beiden Neuzugänge Adrian Kern (Jahrgang 2012) und sein Bruder Vincent Kern (Jahrgang 2010) aus Bad Saulgau, die künftig die Wettkampfgruppe 1 verstärken. 106 Einzelstarts hatten die 14 Schwimmerinnen und Schwimmer der Wettkampfgruppe und brachten etliche Podestplätze und Bestzeiten mit nach Hause.

Die beiden Vertreterinnen der Wettkampfgruppe 2 Magdalena Fisel (Jahrgang 2013) und Tabea Holstein (Jahrgang 2012) konnten ihre bisherigen Bestzeiten teilweise unterbieten und Magdalena gewann zwei Silbermedaillen sowie eine Bronzemedaille. Adrian Kern (2012) und Leni Holstein (2009) sind nur knapp am Podest vorbeigeschwommen. Alina Ruf (2011) 1 x Silber, 4 x Bronze, Franziska Dorner (2010) 1 x Gold, 3 x Silber, 3 x Bronze, Vincent Kern (2010) 3 x Silber, Jan Bohner (2010) 1 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze, Leon Foch (2009) 1 x Gold, 1 x Bronze, Radin Zebarjadi (2009) 2 x Bronze, Romy Göggel (2008) 3 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze, Anton Gribanov (2008) 4 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze, Chiara Ferrari (2006) 3 x Gold, 3 x Silber, 1 x Bronze und Niklas Wiedergrund (2003) 1 x Gold, 1 x Silber und 1 x Bronze. Niklas Wiedergrün, Chiara Ferrari und Anton Gribanov schafften es aufgrund ihrer starken Einzelleistungen sogar in die Swim-Offs und Endläufe.

Zusätzlich gingen sieben Staffeln in allen möglichen Varianten an den Start: 4 x 50 m Lagen und 4 x 50 Freistil männlich, weiblich, mixed. Die 4 x 50 m Staffelmannschaft bestehend aus Chiara, Niklas, Anton und Franziska kam in den Disziplinen Lagen und Freistil jeweils als zweitschnellste Mannschaft ins Ziel.

Obwohl der TSV Riedlingen eher zu den kleineren Vereinen zählte, bewies sie mit dem siebten Platz (von 21) in der Mannschaftswertung um den Sprintpokal, dass sie nach der Sommerpause bereits wieder ein vielversprechendes Leistungsniveau erreicht hat.