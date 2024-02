Erfolgreiches Vereinsjahr der Musikkapelle Zwiefaltendorf

An der Generalversammlung der Musikkapelle Zwiefaltendorf, die am vergangenen Freitag im Probelokal der Musikkapelle stattfand, konnte die Vorsitzende Andrea Münch einen großen Teil der aktiven Mitglieder begrüßen. Ganz besonders freute es sie, dass sie die Bürgermeisterin aus Emeringen Claudia Schulze, Bürgermeister a.D. Hans Petermann und Ortsvorsteher Stefan Hörmann aus Zwiefaltendorf begrüßen konnte. Ein besonderer Gruß erging auch an die Vorstandskollegen der örtlichen Vereine.

Nach der Begrüßung und der Totenehrung berichtete die 1. Vorsitzende Andrea Münch, Protokollführer Michael Schwendele, sowie Dirigentin Martina Schwendele über das vergangene Jahr und hielten Ausblick auf die anstehenden Aktivitäten.

Ein Highlight war sicherlich das im Mai stattgefundene Helferfest anlässlich des Kreismusikfestes 2022. Über 500 Helfer/innen waren der Einladung gefolgt. Mit großer Dankbarkeit und Stolz blickte Ludwig Schwendele (1. Vorsitzender am Kreismusikfest) auf das grandiose und mehr als gelungene Kreismusikfest 2022 in Zwiefaltendorf zurück. Ohne die vielen freiwilligen Helfer/innen wäre dieses Fest nicht zu dem geworden, was es war - ein herrliches Fest für die ganze Region - weit über die Kreisgrenzen hinaus.

Musikalische Highlights waren die Stimmungsauftritte bei den befreundeten Musikkapellen

und das Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Zell-Bechingen.

Die Jugendleiterin Kirstin Schien berichte über den Fachbereich Jugendausbildung. So durfte sie von einem erfolgreich absolvierten D 3- Kurs, dem neu gegründeten Gemeinschaftsvororchester unter der Leitung von René Glatzer und einigen kameradschaftlichen Aktionen der Kinder und Jugendlichen berichten. Die Gemeinschaftsjugendkapelle spielt seit vergangenem Herbst unter der neuen Leitung von Thomas Schwendele.

Bei den Wahlen ergab sich in diesem Jahr folgende Besetzung: Andrea Münch wurde zur 1. Vorsitzenden wiedergewählt, Michael Schwendele übernahm das Amt des 2. Vorsitzenden, Vertreter aktiver Ausschuss: Stephan Baur, Heiko Löffler und Johannes Wiker.

Auch einstimmig gewählt wurde Johannes Schien als Vertreter für die passiven Mitglieder.

Die Jugendvertreterin Ute Sauter wurde ebenfalls in ihrem Amt bestätigt.

Die Kassenprüfung übernehmen für die nächsten 3 Jahre Robert Sauter und Moritz Weiss.

Um 23.10 Uhr konnte die 1. Vorsitzende die Generalversammlung schließen.