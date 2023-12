Erfolgreiches Jahreskonzert in Winterstettendorf

Jedes Jahr am Vorabend des 2. Advents steht das Jahreskonzert des Musikverein Winterstettendorf in der gut besuchten Gemeindehalle an.

Mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ eröffneten die 62 Musiker*innen des MV Winterstettendorf, unter der musikalischen Leitung von Carmen Hugger, den Konzertabend. In „Around the world in 80 days“ wurde den Zuhörern ermöglicht, musikalisch in rund 10 Minuten einmal um die Welt zu reisen und mit „Blue Hole“ erlebten die Zuhörer den Mythos um einen der spektakulärsten Tauchgründe der Unterwasserwelt.

Bürgermeister Jürgen Schell übernahm die Ehrungen von 5 Musiker*innen und der Dirigentin.

Für 10 Jahre aktive Tätigkeit: Max Müller. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit: Lena Maurer, Franziska Ruß und Madleine Walter. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit: Thomas Fischer. Carmen Hugger erhielt die Dirigentennadel für 10-jährige Tätigkeit.

Danach folgte ein sehr besonderer Moment. Bürgermeister Schell bat den nichtsahnenden Posaunisten Thomas Müller nach vorne, um ihn zum Ehrenvorstand des Musikverein Winterstettendorf zu ernennen. Er war 22 Jahre lang in der Vorstandschaft und davon 16 Jahre lang erster Vorsitzender des Musikvereins. Es folgten einige Einzelheiten und kurze Geschichten aus der Vorstandszeit von Thomas Müller, welcher mit dieser besonderen Ehrung sichtlich überrascht und gerührt war. Mit Standing Ovations und tosendem Applaus seiner Musikerkolleg*innen und des Publikums wurde Thomas Müller die Urkunde mit dem Titel „Ehrenvorsitzender des Musikverein Winterstettendorf“ übergeben.

Nach diesem einzigartigen Ereignis folgte eine kleine Programmpause, die mit dem kurzweiligen Stück „Hawaii Five-O“ beendet wurde.

Bei „The last letter from Murdoch“ und dem rockigen Nummer Eins Hit „Bohemian Rhapsody“ von Queen wurde das Blasorchester von Marco Schmid am Klavier begleitet. Mit „Israeli Folk Songs“ sorgten die Musiker*innen durch Effekte der Body Percussion mit Klatschen, Schnipsen, Stampfen und Rufen für Abwechslung im breit gefächerten Konzertprogramm.

Nach den Dankesworten von Rolf Zinser beendete der MV Winterstettendorf den Konzertabend mit dem Marsch „Mein Regiment“. Und mit den Worten „Leb(t) wohl“, was das Stück „Farewell“ bedeutet, bedankte sich die Dirigentin Carmen Hugger bei den Zuhörern. Nadine Wiedergrün führte informativ und charmant durch den Konzertabend.