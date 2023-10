Erfolgreicher Saisonauftakt

Durch Krankheitsausfälle und Verletzungen geschwächt, gingen nur zwei Riedlinger Jugendliche beim Saisonauftakt in Laupheim an den Start. Obwohl das Jugendbadmintonturnier bereits zwei Wochen nach Ferienende stattfand, war das Teilnehmerfeld gut besetzt.

Simon Hammer startete in der Altersklasse U15 in einem 16er Feld. Sein erstes Spiel gegen Kilian Zimmermann aus Laupheim verlor er in einem engen Dreisatz mit 21:16, 18:21, 21:19. Danach kam Simon in den folgenden Spielen immer besser ins Turnier und konnte die restlichen drei Spiele für sich entscheiden und belegte am Ende den neunten Platz.

Annika Bosch spielte in der Altersklasse U17. Bei elf Teilnehmerinnen wurde zuerst in einer Qualifikationsrunde mit drei Paarungen die Endrunde mit acht Spielerinnen ausgespielt. Annika konnte die Qualifikationsrunde gegen Sophie Benz aus Heidenheim klar mit 21:9 und 21:10 für sich entscheiden. In der achter Endrunde wurden dann die Gegnerinnen Schritt für Schritt stärker. Annika ließ sich aber nicht beirren und entschied ihr zweites Spiel in einem knappen Zweisatz mit 21:19 und 24:22 für sich. Im nachfolgenden Halbfinale verlor sie dann gegen die spätere Turniersiegerin klar und zog somit ins kleine Finale ein. Im Spiel um Platz drei machte sich dann die lange Sommerpause und das fehlende Training bemerkbar ‐ das Spiel ging in zwei Sätzen an die Gegnerin aus Laupheim, sodass Annika am Ende den vierten Platz belegte.

Wer Lust hat, die schnellste Sportart der Welt zu testen, darf gerne zum Probetraining in der Realschulsporthalle vorbeikommen. Das Jugendtraining findet montags von 17 bis 18.30 Uhr statt, die Erwachsenen trainieren im Anschluss ab 18.30 Uhr und zusätzlich donnerstags von 20 bis 22 Uhr. Weitere Infos finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.badminton-riedlingen.de.