Erfolgreicher Ligastart beim Turnen

Die Turner der TG Biberach/Bad Waldsee haben allen Grund zum Jubeln: Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft errangen beim ersten Auswärtswettkampf der neuen Saison wichtige Siege. Damit setzten sie gleich zu Beginn ein starkes Zeichen in ihren jeweiligen Ligen.

In der Landesliga trat die TG Biberach/Bad Waldsee I gegen den TSV Wernau II an und sicherte sich gleich die ersten drei Geräte Reck, Boden und Pauschenpferd. An den Ringen und am Sprung war die TG I wie bereits letzte Saison schwach aufgestellt. Wernau konnte hier punkten und rückte nochmal gefährlich nahe ran. Am Schlussgerät Barren setzten sich die Biberacher Turner dann aber klar durch und gewannen am Ende mit einem soliden Vorsprung: 266,2:259,15 Punkte und 8:4 Gerätepunkte.

Auch die TG Biberach/Bad Waldsee II startete erfolgreich in die Saison. In der Kreisliga standen sie dem TV Fridingen gegenüber und bewiesen Nervenstärke. Mit einem knappen Ergebnis von 217,90 zu 215,55 Punkten setzten sie sich direkt an die Tabellenspitze. Hier waren es die Ringe, der Sprung, der Barren und das Reck, an denen die Biberacher ihre besten Leistungen zeigten und so 8 Gerätepunkte und den Gesamtsieg erturnten.

Der Doppelsieg ist ein toller Start in die Saison und gibt beiden Mannschaften Rückenwind für die kommenden Wettkämpfe. Am Samstag, 02. März findet der nächste Wettkampf in der Wilhelm-Leger Halle in Biberach statt. Hier haben die Turner die Chance, vor heimischem Publikum ihre Stärke zu zeigen und auf den Auftaktsieg aufzubauen. Zu Gast sind die erste und zweite Mannschaft des SV Dotternhausen. Die zweiten Mannschaften treffen um 13.30 Uhr in der Kreisliga aufeinander. Der Landesligawettkampf mit den ersten Mannschaften findet um 17 Uhr statt.