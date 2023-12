Erfolgreicher Heimspieltag der U14- Basketballjungs

Vergangenen Sonntag fand der zweite Heimspieltag in der Riedlinger Realschulsporthalle statt, zu dem Gegner aus Laupheim und Ulm anreisten. Die Riedlinger Mannschaftsbank war vollbesetzt und die Jungs waren hochmotiviert, denn bislang hatte die neu gegründete Mannschaft nur hochkarätige Niederlagen eingefahren. Der eifrige Trainingsbesuch der letzten Wochen trug am heutigen Spieltag die ersten Früchte. Die erste Begegnung fand zwischen Riedlingen und Laupheim statt. Mutig und unerschrocken zogen die jungen Basketballer ein ums andere Mal zum Korb - auch, wenn noch bei weitem nicht alle Korbchancen verwertet wurden - stand es zur Halbzeit bereits 24:8. Ein bislang ungewohntes Glücksgefühl durchzog die Mannschaft, jeder der Spieler hatte seinen Einsatz und war somit am ersten Sieg der Mannschaft beteiligt. Ohne weitere Aufregung wurde der Vorsprung bis zum Ende gehalten. Mit 41:22 gewann der BCG Riedlingen verdient diese Partie.

Das zweite Spiel des Tage für Riedlingen fand gegen Ulm statt, gegen die im Hinspiel himmelhoch verloren wurde. Dementsprechend siegesgewiss traten die Ulmer auf, hatten aber die enorme Leistungssteigerung der neu gegründeten Riedlinger Mannschaft gründlich unterschätzt, die stark aufspielte und mit etwas mehr Wurfglück sogar Chancen auf einen Sieg gehabt hätte. Die Coachs Eugen Sawjec und Anja Devi Blersch waren voll zufrieden mit der Leistung ihrer Spieler und freuen sich über manch schönes Passspiel. War zur Halbzeit mit 16:20 Punkten ein Sieg noch machbar, zeichnete sich in der zweiten Halbzeit deutlich ab, dass das Spiel doch an Ulm gehen würde. Mit einem Endergebnis von 30:43 Punkten kann auch die verhinderte Trainerin der Mannschaft Moni Berger zufrieden sein. Geleitet wurden alle Spiele souverän und mit Augenmaß von den beiden aus Sigmaringen angereisten Schiedsrichtern und auch am Anschreibetisch wurde gute Arbeit mit der diese Saison erstmals verpflichtend eingeführten modernen Technik geleistet. Falls die U14 weiterhin eine solche Leistungssteigerung zeigt, wird sie, wie sich die zahlreich in der Halle anwesenden Zuschauer einig waren, eine erfolgreiche Zukunft haben.