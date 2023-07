Erfolgreiche Vereinsmeisterschaften der Volleyballer

Um den Ferienbeginn zu feiern, trafen sich am Sonntag, 30. Juli, die TSV Laupheim Volleyballer zu den alljährlichen Vereinsmeisterschaften der Abteilung Volleyball des TSV Laupheim. Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, in denen mit festen Partner ein Mixed–Turnier gespielt wurde, wechselten wir dieses Jahr die Partner und gestalteten das Turnier ganz im Sinne von „Queen and King of the Beach“. Gespielt wurden insgesamt acht Runden mit jeweils zwei Sätzen, jeder sammelte die Gewinnsätze als Punkte für sich. Mit jeweils zwölf Punkten dürfen wir den „Queens of the Beach“ und mit zehn Punkten dem „King of the Beach“ gratulieren.

Nach den Turnier ließen die Teilnehmenden und weitere Mitglieder der Abteilung Volleyball den Tag mit einem gemeinsamen Grillen und Lagerfeuer ausklingen.