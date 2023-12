Erfolgreiche Tombola in der Jugendkunstschule

Am Samstag, 2. Dezember, erfüllte das Foyer der Jugendkunstschule mit Vorfreude und Aufregung, als die alljährliche Tombola ihre Tore öffnete. Die Veranstaltung, organisiert von der Stiftung und dem Freundeskreis der Juks, lockte zahlreiche Besucher an, die gespannt auf ihre Glückslose warteten. Ab 17 Uhr begann der begehrte Losverkauf auf dem Christkindlesmarkt, wobei jedes Kinderlos einen Gewinn versprach. Unter einer Atmosphäre aus fröhlichem Miteinander und angeregten Gesprächen bot die Juks den Gästen die Möglichkeit, mit Punsch, Wein und kleinen Snacks gemeinsam das festliche Ambiente zu genießen. Die Auswahl an Preisen war vielfältig und ansprechend, wobei fünf der Hauptgewinne eine Gratis-Steuererklärung der Kanzlei RSW waren. Die großzügige Spende zahlreicher Unternehmen trug zum Erfolg der Tombola bei. Der erzielte Erlös von über ca. 1200 Euro wird dazu genutzt, Freiplätze an der Jugendkunstschule zu ermöglichen, ein bedeutender Schritt, um jungen Talenten den Zugang zu kreativer Entfaltung zu ermöglichen. Die Juks möchte sich herzlich bei allen Teilnehmern für ihre Unterstützung und ihr Engagement bedanken.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.