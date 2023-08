Erfolgreiche Saison für die Tennisfreunde Birkenhard

Meister in der Verbandsliga: Die Herren 40—1 der Tennisfreunde Birkenhard gaben in der Verbandsrunde 2023 kein Spiel aus der Hand. Alle fünf Begegnungen konnte das Team klar für sich entscheiden. Gegen den TG Hartheim sowie den TC Mengen erreichte die Mannschaft um Sebastian Cardis sogar ein 9:0.

Ebenso stark haben sich die Herren 50 präsentiert. Mannschaftsführer Stefan Dumbach und sein Team gaben keine der vier Begegnungen ab und haben sich damit zum Meister in der Bezirksklasse 1 gekrönt. In der Bezirksklasse 2 erreichten die Herren 40—2 den zweiten Rang. Daniel Wippich und seine Mitspieler unterlagen lediglich gegen den TC Bad Buchau. Über einen zweiten Platz konnte sich auch die Herren 65 mit Mannschaftsführer Werner Gutermann freuen. Sie mussten sich in der Staffelliga lediglich der Mannschaft des Tennisklub SSV Ulm 1846 geschlagen geben.

Mit einer riesigen Portion Motivation startete die erste U 15–Jugendmannschaft der Tennisfreunde Birkenhard in die Sommersaison und ließ sich auch durch die ersten Spielverluste nicht entmutigen. Im vorletzten Spiel erkämpfte sich das Team ein 3:3 gegen Aulendorf, am Ende reichte es dennoch nicht zum Sieg. Aulendorf konnte mehr Sätze für sich entscheiden. Die Köpfe hängen lassen werden die Youngsters aus Birkenhard aber keineswegs. Mit einem Schatz voller neuer Erfahrungen gehen sie nun in die Vorbereitung für die Verbandsrunde 2024 und schauen positiv in ihre Zukunft als Mannschaft.