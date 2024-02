Erfolgreiche Offene Chorprobe

Mit großer Erwartung „wie viele Schnuppersänger werden wohl kommen“ sind die Sänger zur offenen Chorprobe am 23. Januar gekommen. Die Überraschung war groß, denn mit der stattlichen Anzahl von 15 Schnuppersängern wurden alle Erwartungen übertroffen.

Nach einer kurzen und herzlichen Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Rudolf Junginger, startete unter der professionellen Anleitung unseres Chorleiters Simon Föhr das Einüben der neuen Lieder, die auch für den Chor noch unbekannt waren. Schön war es zu sehen und vor allem zu hören, wie schnell alle mit vollem Elan dabei waren und der jetzt fast 60 Sänger starke Chor die neuen Lieder klangvoll präsentierte. Zum Abschluss der offenen Chorprobe gab der Frohsinn Chor noch ein kleines Konzert aus seinem Repertoire.

Anschließend trafen sich alle im Steigerstüble der Feuerwehr zum gemeinsamen gemütlichen Hock. Bei einem kleinen Imbiss wurden viele interessante Gespräche geführt und Fragen der Schnuppersänger ausführlich besprochen und erläutert. Die Veranstaltung schloss im Bewusstsein, einen schönen gemeinsamen Abend erlebt zu haben.

Vielleicht hat der Chorabend so begeistert, dass der eine oder andere jetzt das Singen als Hobby entdeckt hat und wir uns regelmäßig am Dienstag bei der Chorprobe wiedersehen. Wer Spaß am Singen hat, ist jederzeit im Männerchor Frohsinn Biberach herzlich willkommen. Unser Motto „Singen hält jung und fit!“ Infos beim 1. Vorsitzenden Rudolf Junginger unter 07351/73633 oder unter www.mgv-frohsinn-biberach.de