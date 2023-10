Erfolgreiche Neuauflage des Clubturniers beim TC Bad Buchau

Nach fast 15 Jahren wurde beim TC Bad Buchau wieder ein groß angelegtes Clubturnier veranstaltet. Entgegen früherer Turniere erstreckte sich das diesjährige Turnier über mehrere Monate und sorgte für ordentlich Spielbetrieb auf der Bad Buchauer Tennisanlage.

So fanden im Zeitraum zwischen Mai und September eine Vielzahl an Spielen in insgesamt fünf Wettbewerben statt. Die Teilnehmerzahl von 45 sprach von Beginn an für sich ‐ die Neuauflage des Clubturniers konnte nur ein Erfolg werden!

Nachdem die spielreiche Gruppenphase bis zum 3. September abgeschlossen war, fanden nach den daran anschließenden Hauptrunden am 16. September die Halbfinals und am 17. September die Finalspiele statt.

Bereits in der Gruppenphase der acht angemeldeten Damen gab es sehr viele enge Partien, was sich bis zuletzt durchzog. In einem packenden Finale zwischen Jana Reber und Daniela Kniele konnte Jana im Match-Tiebreak mit 13:11 den Titel für sich gewinnen.

Mit insgesamt drei Doppelpaarungen sicherten sich Tanja Bledt und Sabrina Fischer den Titel im Wettbewerb der Damen-Doppel.

Mit insgesamt 27 Anmeldungen war im Wettbewerb der Herren-Einzel die Saison über richtig viel geboten! Im Finale zwischen Joachim Schmid und Tobias Hiller ging Joachim Schmid dann klar als Sieger hervor.

Den Titel im Wettbewerb der Herren-Doppel mit insgesamt neun Doppelpaarungen holten sich Felix Kniele und Tobias Hiller. Sie setzten sich damit gegen Joachim Schmid und seinen Sohn Pius Schmid durch.

Mit zwölf Paarungen im Wettbewerb der Mixed-Doppel sicherten sich Heidi Gaiser und Hariolf Wiest den Titel im Finalspiel gegen Evi und Joachim Schmid.

Herzlichen Glückwunsch an die neuen Clubmeister des TC Bad Buchau! Im nächsten Jahr gilt es die jeweiligen Titel zu verteidigen.

Trotz mancher Verletzung stand der sportliche Aspekt immer im Vordergrund, sodass bereits in den Gruppenphasen spannende Matches stattfanden. Dadurch, dass alle Alters- und Leistungsklassen in den verschiedenen Wettbewerben aufeinander trafen, kam so manch „außergewöhnliche“ Partie zustande (im positiven Sinne).

Vielen Dank an alle Teilnehmer, Felix Kniele als Turnierleiter, alle Unterstützer und allen, die zum Gelingen der Neuauflage des Clubturniers haben. Wir freuen uns schon auf das Clubturnier 2024.