Ereignisreicher November beim OGV Schweinhausen

Gleich zwei großartige Aktionen gab es im November beim OGV Schweinhausen. Am 10. November traf sich wieder die Garten-Gang um gemeinsam einen aktiven Beitrag für die Zukunft zu leisten. Gemeinsam wurde auch in diesem Jahr wieder gepflanzt. Gleich drei Bäume kamen an diesem Nachmittag in den Boden. So gibt es nun einen neuen Apfel- und Birnenhochstamm auf der Teuchelgrube in Hochdorf. Und wie schon seit 2018 Tradition, gab es wieder einen Schulbaum für die erste Klasse der Rosenbach Grundschule. Hierfür kamen viele kleine Helfer, und die hatten nicht nur ihre Eltern oder Großeltern im Schlepptau. Sogar der Rektor Franz Zeh kam, zur Freude aller Kinder, überraschend zur Pflanzaktion. Der wurde von den Kindern gleich voll eingespannt und wusste gar nicht, an welchem Baum er zuerst helfen sollte. Ein zweiter wichtiger Einsatz wurde von den Kindern bei der 2022 gepflanzten Wildstrauchhecke getätigt. Hier befreiten die Kinder die kleinen Pflanzen von Wildwuchs, die Pflanzen müssen leider etwas mehr kämpfen, da sie im Sommer versehentlich abgemäht wurden. Aber wir sind zuversichtlich, nach dem Einsatz der Garten-Gang haben sie eine Chance im kommenden Jahr wieder durchzutreiben.

Am 17. November trafen sich 19 Frauen beim OGV in Schweinhausen, um unter Anleitung von Anette Oelmaier in entspannter Atmosphäre ihren Adventskranz zu gestalten. Hierfür hat der OGV in den letzten Wochen zahlreiches Grünzeug besorgt und zur Verfügung gestellt. Es gab für die Frauen das entspannte Rundum-Paket: Kerzen, Strohkränze, Draht und Deko war alles vor Ort und konnte nach Herzenslust verwendet werden. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, so hatte Marianne Minst drei wunderbare Platten mit den unterschiedlichsten Canapés vorbereitet. Hier war für jeden Geschmack etwas dabei. Bis in die Abendstunden hinein entstanden wunderschöne Kränze, die nun die Zimmer der Teilnehmerinnen in der Adventszeit schmücken.