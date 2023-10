ERASMUS +: Wir sind auf den Wegen nach Europa

Seit September 2023/24 wird die Berufliche Schule Riedlingen durch das Erasmus+ Programm der Europäischen Union mit dem Projekt „Auf den Wegen nach Europa“ gefördert. Darin werden vorerst die LehrerInnen der BSR ihre Nase aus dem Fenster strecken dürfen und hoffentlich viel Inspiration und Neues mit nach Hause bringen: Insgesamt zwölf Lehrermobilitäten stehen auf dem Programm. Zielländer sind Spanien, die Niederlande und Österreich.

Der erste Weg nach Europa führt Schulleiter Matthias Kniese mit vier KollegInnen im November nach Barcelona, wo sie die FEDA-Schule Barcelona besuchen ‐ eine deutsche berufliche Schule, die neben verschiedenen Ausbildungen nach dem dualen Modell auch duale Studiengänge in der katalanischen Hauptstadt anbietet. Der Kontakt mit dem Schulleiter Herr Klemke per Videokonferenz war bisher sehr vielversprechend. Schon Ende September hatte er die FEDA-Schule per Videocall der Wirtschaftsoberschule und dem einjährigen Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife vorgestellt. Es ist nämlich so: Die Lehrkräfte wollen auf dieser Reise unter anderem herausfinden, ob der Besuch dieser Schule im Ausland eine Perspektive für die SchülerInnen und Auszubildenden der BSR sein könnte.

Außerdem wollen die fünf Vertreter der BSR in Barcelona ihr Repertoire in den brennendsten Themen dieser Zeit erweitern und sich darüber mit den dortigen KollegInnen austauschen: über das europäische Verständnis von Demokratie, die Möglichkeiten der Digitalisierung, aber auch ein genauerer Blick von außen darauf, die Frage danach, wie wir nachhaltig produzieren und konsumieren können, sowie ‐ wer hätte das gedacht: Interkulturalität!

Im Oktober soll die BSR dann auf den Weg der ERASMUS-Akkreditierung gelangen. Das würde bedeuten, dass die Unterstützung der EU bis zum Jahr 2027 garantiert würde und nicht nur Lehrpersonal, sondern auch SchülerInnen und Auszubildende auf den Wegen nach Europa mobil machen würden.