Erasmus+ Austausch am CLG nach Daruvar in Kroatien

Für 14 Schülerinnen und 2 Lehrerinnen des Carl-Laemmle Gymnasiums in Laupheim ging es im Rahmen des Erasmus+ Projekts „Think globally - Act locally“ nach Daruvar (Kroatien). An dem Austausch nahmen neben den deutschen und kroatischen auch norwegische Schülerinnen und Schüler teil. In Präsentationen lernten die Teilnehmenden einiges über Kroatien und die Maßnahmen, welche für eine nachhaltigere Zukunft getroffen werden können. In Gruppenarbeiten konnten sich die Teilnehmenden über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verschiedenen Themen bezüglich der Nachhaltigkeit in den drei Ländern Norwegen, Kroatien und Deutschland austauschen. Durch Wandertouren bekamen die Teilnehmenden ebenfalls Eindrücke in die Natur und Landschaft Kroatiens und vertieften diese in einem GEO-Infocenter. Doch auch die geschichtlichen Informationen kamen nicht zu kurz, denn sie bekamen eine Führung durch die Stadt Daruvar. Mit dem Aufenthalt in den Gastfamilien konnten die Teilnehmenden die kroatische Kultur direkt erleben und verbesserten durch den ständigen Austausch auf Englisch ihre Sprachkenntnisse. Es wurden viele neue Kontakte geknüpft und wertvolle Erinnerungen gesammelt.

