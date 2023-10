Endspurt eines erfolgreichen Jahres

Am Samstag, 16. September, konnten die Gaukler ihr Können beim großen Handtmann-Firmenjubiläum zeigen. Den Auftakt bildete ein akrobatischer Walking-Act durch die Menge. Mehrere kleinere Auftritte unterhielten die Mitarbeiter von Handtmann, die an diesem Tag als Dank eingeladen waren. Nach einer kleinen Stärkung zeigten die Gaukler mit einer Feuershow ihr zweites Standbein. Zu diesem besonderen Anlass wurde eigens ein Fackeleinmarsch einstudiert, welcher auch in Zukunft öfters verwendet werden soll. Bei der turnusgemäß nach der Sommerpause stattfindenden Sitzung wurde von allen Seiten nochmals betont, wie großartig das Schützenfest auch in diesem Jahr bei bestem Wetter und bester Stimmung vonstattenging. Bei dieser Sitzung wurden auch sechs neue Akrobat*innen und ein neuer Trommler aufgenommen. Herzlich Willkommen in der Gauklergruppe! Das Jahr ist für die Gaukler aber noch lange nicht vorbei. In den kommenden Monaten finden noch verschiedene Auftritte bei Weihnachtsmärkten und Feuershows bei privaten Feiern statt. Den Abschluss bildet dann die traditionelle Weihnachtsfeier, auf die sich alle schon freuen.

