Endlich in der Schule!

Nach langen Wochen der Vorfreude war es am 15. September endlich soweit: 60 Kinder feierten ihre Einschulung an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Den Auftakt der Feier bildete der Einschulungsgottesdienst in der St. Georg Kirche in Ertingen. Gemeindereferentin Andrea Hoffmann und Pfarrerin Julia Kaiser gingen gemeinsam im Einschulungsgottesdienst der Frage nach „Wer sind für dich Engel, die Gott geschickt hat, um dir zu helfen und dich zu unterstützen?“ Nach den Klassenfotos begrüßte Rektor Markus Geiselhart die Erstklässler und anwesenden Gäste. „Wir alle hier von der Michel-Buck- Gemeinschaftsschule sind gespannt auf unsere neuen Erstklässler*innen und freuen uns schon auf euch.“, so Markus Geiselhart. Für ihn gehören Aufregung, Freude, bunte und tolle Schultüten zum ersten Schultag dazu, denn es sei ein wichtiger Abschnitt im Leben der Kinder, aber auch für deren Eltern und Familien. Er betonte in seiner Ansprache, dass es wichtig sei, dass die Schüler*innen sich auf die Schule und die neuen Lehrkräfte freuen und dass sie Freude und Spaß am Lernen haben. Zudem sollen sie neugierig sein und immer neue Dinge erfahren und kennenlernen wollen. Er wendete sich auch an die Eltern und wies auf die Kooperation und den Dialog zwischen Schule, Lehrkräften und Eltern hin. Ein intensiver Kontakt und regelmäßiger Austausch seien wichtig, um gemeinsam an einer guten Entwicklung der Kinder arbeiten zu können.

Nach der einführenden Rede des Schulleiters folgte das zum Schulbeginn passende Theaterstück „Nils lernt lesen“, aufgeführt von den Schüler*innen der Musical-AG unter der Leitung von Andrea Arnold und Lea Weidlich. Die Kinder zeigten dabei nicht nur ihr schauspielerisches Talent, sondern auch ihr Können im Sprechen, Singen und Musizieren. Im Anschluss an das Theaterstück wurden die Kinder von ihren Klassenlehrerinnen Julia Müller (1a), Muriel Franq (1b) und Bianca Abrell (1c) begrüßt und in ihre Klassenräume geführt. Dort warteten bunt geschmückte Klassenzimmer voller Lernmaterialien und Überraschungen auf die aufgeregten Kinder. Währenddessen erhielten die Eltern die Möglichkeit, Wünsche für ihre Kinder zur Einschulung zu schreiben. Nach der ersten Schulstunde wurden die Schulneulinge im Foyer mit Applaus empfangen. Wir wünschen den frischgebackenen Erstklässlern einen erfolgreichen Start in das Schuljahr.