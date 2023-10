Meine Heimat

Eltern-Kind-Turngruppe hofft auf SportBox

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Eltern-Kind-Turngruppe am Mittelberg darf dieses Jahr an der Spendenaktion der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg teilnehmen. Beim Eltern-Kind-Turnen der TG Biberach können Kinder dem persönlichen Bewegungsdrang nachkommen und haben Spaß am Spiel.