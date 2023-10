Elmar Braun ist neuer Vorsitzender

Vor 30 Jahren wurde der Verein der Freunde und Förderer der Heggbacher Einrichtungen gegründet. Seit Mitte Juli gibt es eine neue Vorstandschaft. An der Spitze des inzwischen 30-jährigen Vereins steht nun Maselheims früherer Bürgermeister Elmar Braun.

„Die Freunde und Förderer leisten einen großen Beitrag zur Lebensqualität der Menschen, die wir unterstützen und begleiten“, unterstreicht Benjamin Straßer, Geschäftsbereichsleitung von Teilhabe und Inklusion der St. Elisabeth-Stiftung. „Ohne sie ist Vieles nicht möglich, was wir Menschen mit Behinderung bieten können.“ Nachtexpress, ein Abendcafé für die Bewohnerschaft in Heggbach zweimal pro Monat, der Therapiehund im Seniorentreff ‐ dies und vieles mehr wurde vom Förderverein über viele Jahre regelmäßig finanziert. Mit den Spenden und Mitgliedsbeiträgen, die der Förderverein erhält, werden Menschen mit Behinderung in allen Altersgruppen unterstützt, die in Heggbach, Ingerkingen, etc. von der St. Elisabeth-Stiftung versorgt, betreut und gefördert werden.

Im Sommer stand der Förderverein kurz vor der Auflösung. Die bisherige Vorstandschaft mit der Vorsitzenden Jenny Hofer, seit 2007, wollte nach vielen engagierten Jahren abtreten. Es fanden sich aber neue Mitglieder, nur ein Vorsitzender fehlte. Elmar Braun, langjähriger Bürgermeister auch vom Heggbach, erklärte sich nach Gesprächen mit Benjamin Straßer bereit, das Ruder zu übernehmen. Er habe viele Jahre beobachtet, wie wertvoll ist, was der Förderverein unterstützt: „Dinge und Aktionen, die die Regelversorgung übersteigen, die aber trotzdem enorm wichtig sind, weil sie die Lebensfreude und Lebensqualität fördern.“ Für ihn sei es daher eine Herzensangelegenheit, den Vorsitz zu übernehmen. „Diese wertvolle Aufgabe wollen wir als Förderverein weiterführen und noch viele weitere unterschiedliche Freizeitaktivitäten, Ausflüge, Kulturveranstaltungen und Ferienmaßnahmen unterstützen“, erklärte Braun.

Außer ihm wird die Vorstandschaft von Margarete Jans, 2. Vorsitzende, Pia Bauerschmidt, Kassiererin, Evelyn Baldauf, Schriftführerin, Theresia Ziegler, Beisitzerin und Johannes Wöhr, Beisitzer, gebildet. Gegründet wurde der Verein am 13. Juli 1993. Erste Vorsitzende war Ruth Müller-Garnn. Gut 200 Mitglieder sind heute an Bord, neue Fördermitglieder sind jederzeit willkommen, ebenso wie finanzielle Zuwendungen.