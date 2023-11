Elf neue Ministranten in der Seelsorgeeinheit Maselheim

Segen tut gut! - Unter diesem Motto wurden am Sonntag (26. Nobemer) in Maselheim 11 neue Ministranten zu ihrem Dienst in den einzelnen Kirchengemeinden beauftragt. Pfarrer Ludwig Hager und Gemeindereferentin Rosi Hörmann freuen sich zusammen mit den Oberministranten sehr über diese Unterstützung und wünschten den Kindern viel Freude mit ihrem neuen Dienst.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.