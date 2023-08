Elektronikprojekt der Laupheimer Funkamateure

Im Rahmen des Sommerferienprogramms „Laupfrosch“ der Stadt Laupheim hat der Ortsverband Laupheim des Deutschen Amateur–Radio–Clubs Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren ermöglicht, ein eigenes UKW–Stereo–Radio im Miniformat zu bauen. Die Bastelaktion fand in den Klubräumen in Untersulmetingen statt. Trotz der großen Hitze war die Stimmung der Jungen und Mädchen gut.

Zu Beginn führte Andreas Ochmann durch die Geschichte der Nachrichtentechnik, von der Ebene in Marathon über Balkentelegraphen bis hin zum Morsealphabet und dem heutigen Funken. Dann ging es hoch motiviert an den Zusammenbau der Bausätze. Die Kinder wurden durch Benjamin Felder beim Löten unterstützt, sodass jedes Kind am Ende ein funktionstüchtiges Radio in Händen hielt.

Nach der Mittagspause bei einem Vesper mit Wecken, Wurst und Käse konnten die Kinder die Funkgeräte der Klubstation in Augenschein nehmen. Uwe Kottmann, Vereinsvorsitzender, sagte zum Schluss: „Ich hoffe auch im nächsten Jahr wieder eine entsprechende Veranstaltung anbieten zu können.“