Einschulungsfeier der Sixtus-Bachmann-Grundschule

Fröhliche, aufgeregte und lachende Kindergesichter in großer Zahl konnte man am Freitag vor dem Münster Obermarchtal sehen. Mit einem Einschulungsgottesdienst startete für die 17 Erstklässler der Sixtus-Bachmann-Grundschule ihr Einschulungstag. Das Thema war „Schutzengel“ und Pfarrer Loi gab gemeinsam mit Josef Schaller am Keyboard den Segenswusch „Mögen Engel dich begleiten“ in Liedform mit. Mit einem kleinen Engel und dem Segen machten sich die neuen Erstklässler auf den Weg zur Grundschule, wo die Einschulungsfeier in der Turnhalle stattfand.

Hier wurden sie von ihren Mitschüler*innen mit Liedern begrüßt. Mit dem Theaterstück „Der kleine Regenbogenfisch“ der Klasse 3 erfuhren die Erstklässler, dass Arroganz Einsamkeit zur Folge haben kann und durch das Teilen Freundschaften entstehen können. Die Klasse 4 gab den Erstklasseltern noch gute Tipps mit auf den Weg, ernst gemeint und lustig verpackt.

Nach der Ansprache von Rektorin Margot Frankenhauser und der Elternbeiratsvorsitzenden, Andrea Buck, ging es für die ABC-Schützen mit ihrer Klassenlehrerin, Christine Neubrand, zur ersten Unterrichtsstunde.Währenddessen wurden die Angehörigen von den Eltern der Klasse 2 bewirtet.