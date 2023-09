Einschulung von 78 Erstklässler an der Mühlbachschule

Sehr aufgeregt, aber voller Vorfreude und mit strahlenden Augen betraten die zukünftigen Erstklässler die Mensa der Mühlbachschule, um die Schulfamilie endlich zu vervollständigen. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst für alle neuen ABC-Schützen am Dienstagnachmittag im Käppele, durften am 13., 14. und 15. September die Kinder der ersten Klassen aus Schemmerhofen und Ingerkingen ihren Start ins Schulleben feiern. An der Hand der Eltern und in Begleitung ihrer Familien wurden die frischgebackenen Schulanfänger in Schemmerhofen vom Schulleiter Herrn Kirschner und ihrer Klassenlehrkraft begrüßt.

Anschließend bereiteten die Zweitklässler der Mühlbachschule den neuen Schülerinnen und Schülern einen herzlichen Empfang und vermittelten mit dem Lied „Komm rein in die Schule“ und dem liebevoll gestalteten und vorbereiteten Theaterstück „Wettstreit der Schulsachen“ einen ersten Eindruck vom Schulalltag. Auch der Bürgermeister Herr Tappeser richtete ermunternde Worte an die Kinder. Mit seiner Überraschung aus der Schultüte machte Herr Kirschner den Erstklässlern Lust auf die geplante Apfelbaumpflanzung, die inzwischen eine feste Tradition an der Mühlbachschule geworden ist. Besonders ergreifend war dann das gemeinsame Lied „Ich nehm dich an die Hand“, das die Zweitklässler zusammen mit den Paten der neuen Schulkinder aus den Lerngruppen 7a, b und c vortrugen. Die Aufregung war spürbar, als Herr Kirschner die Erstklässler einzeln namentlich aufrief und sie an der Hand ihrer Paten die Bühne betraten, wo sie von der jeweiligen Klassenlehrerin mit einer Brezel begrüßt wurden. Unterstützt von den Paten durften die Kinder nun das erste Mal ihr Klassenzimmer und das Klassentier kennenlernen und sich einen Sitzplatz aussuchen. Nach einem kurzen Programm im Klassenzimmer wurden die Schüler und Schülerinnen in die Arme ihrer Familien entlassen, die in der Zwischenzeit von den Lerngruppen 7 mit Kaffee und Kuchen versorgt wurden.

Auch in Ingerkingen wurde die Einschulung am Donnerstag, den 14. September 2023 gefeiert. Alle Klassenstufen der Außenstelle begrüßten die neuen Kinder mit einem bunten Programm. Hier nahmen dann die Viertklässler als Paten die Schulanfänger in Empfang.