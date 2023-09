Einschulung in Uttenweiler

Am Mittwoch, 13. September, begann für 39 Erstklässler an der Abt-Ulrich-Blank Grundschule Uttenweiler der „Ernst des Lebens“. Nach einem liturgischen Impuls von Pastoralreferent Wolfgang Holl begrüßte Schulleiterin Bärbel Schmeil die Kinder und Eltern in der Turnhalle zur Einschulungsfeier. Anschließend sangen die Kinder vom Kindergarten St. Uta ein Lied, Bürgermeister Werner Binder sprach ein Grußwort und die Klasse 2a führte ein Theaterstück auf. Dann aber durften die gespannten Erstklässler endlich mit ihren Klassenlehrerinnen Carolin Gälle und Selina Diesch die erste Unterrichtsstunde erleben. Fotos: Abt-Ulrich-Blank Grundschule Uttenweiler

Klasse 1b. (Foto: Abt-Ulrich-Blank Grundschule Uttenweiler )