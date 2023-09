Einschulung in Dürmentingen

Am Donnerstagnachmittag in der ersten Schulwoche fand für 19 Kinder die Einschulung in der Turn– und Festhalle in Dürmentingen statt. Rektorin Birgit Köhler begrüßte die Erstklässler und alle Gäste. Im Einschulungsgottesdienst mit Gemeindereferentin Andrea Hoffmann und Pfarrerin Julia Kaiser ging es um Engel, die einem in schwierigen Situationen zur Seite stehen. Rektorin Birgit Köhler erzählte von der Hummel Bommel, die das Fliegen lernte und sich nicht entmutigen ließ. Bürgermeister Dietmar Holstein lud die Kinder ein, die Gemeinde kennenzulernen und erklärte, dass man vom Lernen nie genug bekommen könne. Die Klasse vier hatte mit Klassenlehrerin Julia Lübche ein Einschulungstheater vorgetragen, in dem es um verlorene Buchstaben und Zahlen ging. Im Anschluss daran durften die Erstklässler mit Klassenlehrerin Nadja Strobel ins Klassenzimmer gehen, wo die erste Schulstunde abgehalten wurde.

