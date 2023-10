Einschulung der neuen Fünfer an der Mühlbachschule

Die Einschulungsfeier der neuen Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 5 an der Mühlbachschule Schemmerhofen am 12. September war für alle Beteiligte ein großes und freudiges Ereignis.

Nach einem Mottotanz der 6. Lerngruppe mit dem Hasen Bugs Bunny, der die neuen Fünfer in den nächsten zwei Jahren als Maskottchen begleiten wird, begrüßte Schulleiter Herr Kirschner die neuen Schüler und Eltern ganz herzlich. Auch Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser ließ es sich nicht nehmen, seine Glückwünsche persönlich zu überbringen und alle Kinder, Eltern und Verwandte im Namen der Gemeinde zu begrüßen.

Die Tagesschau verwandelte sich an diesem Tag in die „Hasenschau“. Dabei begrüßte der Nachrichtensprecher die interessierten Zuschauer mit Hasenkostüm und Karottenmikrofon. Durch eine Liveschalte in die Lernräume erhielten sie Einblicke in das Leben und Lernen an der Mühlbachschule. Umrahmt wurden die Interviews und Glückwünsche mit den Musikstücken „Zusammen“ und „Schule ist mehr“.

Im Anschluss daran stellten sich die neuen Lernbegleiter vor und die neuen Schülerinnen und Schüler kamen auf die Bühne, um dann zum ersten Mal gemeinsam in die neue Lernlandschaft der Lerngruppe 5 zu gehen. Die Gäste wurden anschließend durch Eltern der Lerngruppe 6 mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Nach der gemeinsamen Zeit in den Lernräumen, in der sich die neuen Fünfer erstmals in der neuen Umgebung genauer umschauen konnten, durften auch sie sich noch im nagelneuen Schülercafé stärken. Danach konnten auch die Eltern noch einen Blick in die Lernräume ihrer Kinder werfen.

Der sicherlich sehr aufregende Tag sorgte für große Vorfreude auf die ersten Schulstunden an der Mühlbachschule Schemmerhofen.