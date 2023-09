Einschulung an der Federseeschule Bad Buchau

Am 15. September starteten 46 Kinder an der Federseeschule GMS Bad Buchau ins Schulleben. Die Feier begann mit dem ökumenischen Gottesdienst in der Stiftskirche. Herr Pfarrer Dörflinger und Diakon Rampp ermutigten die Kinder und erteilten ihnen den Segen. Anschließend wurde die Feier in der Sporthalle durch schwungvolle Flöten- und Violinmusik der JeKimu-Kinder eröffnet. Der Gruß des Schulleiters, Herr Paul, folgte mit einem Ausblick auf die nun bevorstehende Schulzeit der Kinder. Ebenfalls richtete der Bürgermeister der Stadt Bad Buchau, Herr Diesch, Grußworte an die Erstklässler und an deren Eltern. Erstmals waren auch Schüler/-innen der beiden siebten Klassen dabei, die die Kinder der Klassen 1a und b in ihren ersten Schulwochen als Mentoren begleiten werden. Besondere Freude zeigten die Kinder beim Theaterstück „Von Bienen und Erdwerfern“, bevor sie sich mit ihren Klassenlehrerinnen auf den Weg zur ersten Unterrichtsstunde machten. Foto: Federseeschule GMS Bad Buchau

Die Klasse 1a der Federseeschule GMS Bad Buchau mit ihrer Klassenlehrerin Frau Scheffold. (Foto: Federseeschule GMS Bad Buchau )