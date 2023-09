Einschulung am SBBZ Lernen in Bad Buchau

Zusammen mit Klassenlehrerin Susanne Kneißle schulte die kommissarische Schulleiterin Regina Schniertshauer drei neue Erstklässler am SBBZ Lernen in Bad Buchau ein. Die Kinder kamen zusammen mit ihren Eltern und wurden herzlich empfangen. Nach einer Ansprache und einem Begrüßungslied durften die Kinder ihre erste Schulstunde in ihrem Klassenzimmer verbringen, bevor sie glücklich mit ihren Eltern ins Wochenende verabschiedet wurden. Foto: Schule

